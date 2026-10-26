به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت گفت: کشاورزان این شهرستان کشت کلزا را در بیش از هزار هکتار زمین‌های خود آغاز کرده‌اند که هزار هکتار آبی و ۵۰ هکتار دیم است.

مهدی یوسفی بیان کرد: تاکنون هشت تن بذر کلزا از ارقام هایولا، دلگان و مافا حمل و متناسب با شرایط اقلیمی و زراعی منطقه بین بهره‌برداران توزیع شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ درصد کشت کلزا در این شهرستان به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه بذرکار انجام می‌شود افزود: این روش با کمک به رعایت عمق و تراکم مناسب کاشت موجب سبز شدن یکنواخت بوته‌ها، استفاده بهینه از نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی زرین دشت گفت: کارشناسان آماده ارائه توصیه‌های فنی و نظارت بر روند کشت در مزارع شهرستان هستند تا به همت کشاورزان و رعایت دستورالعمل‌های تخصصی، زمینه توسعه کشت کلزا و تقویت تولید دانه‌های روغنی فراهم شود.