مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، از برگزاری گردهمایی مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های منطقه ۵ کشور به میزبانی یزد در روز‌های ۶ و ۷ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه دانش‌یزدی با اشاره به میزبانی استان یزد از مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌های منطقه ۵ کشور در روز‌های ۶ و ۷ آبان‌ماه اظهار کرد: این گردهمایی با هدف تبادل تجربیات، هم‌افزایی بین‌استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه بانوان برگزار می‌شود ، این برنامه دو روزه با میزبانی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات، هم‌افزایی میان استان‌ها و شناسایی ظرفیت‌های مشترک در حوزه بانوان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه رویداد «سها» روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار خواهد شد، افزود: عنوان «سها» از سه مؤلفه کلیدی سرمایه انسانی، هنر کارآفرینی و اقتصاد بانوان گرفته شده است که هر سه از محور‌های مهم در مسیر توانمندسازی زنان و توسعه فرصت‌های اقتصادی برای آنان به شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، فراهم کردن بستری برای تعامل و انتقال تجربیات میان کارآفرینان موفق و افرادی است که در مسیر کارآفرینی قرار دارند تا از طریق این ارتباط، زمینه بهره‌مندی از تجربه‌های عملی، تقویت ایده‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

دانش‌یزدی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان استان‌ها در حوزه بانوان گفت: برگزاری این برنامه دو روزه فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌ها و تجربه‌های استان‌های مختلف، تقویت همکاری‌های مشترک و استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های موجود در حوزه زنان و خانواده است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد بتواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاملات مؤثرتر میان استان‌ها و حمایت از ظرفیت‌های کارآفرینی بانوان باشد.