دیوار نگاره میدان امام حسین شیراز با رویکردی تمدنی و با تأکید بر تداوم اقتدار تاریخی ایران، با هدف بازخوانی مؤلفه‌های قدرت کشور در دوران معاصر، تعویض شد.

نمایش پیوند تاریخ و قدرت معاصر در اثر هنری جدید میدان امام حسین شیراز

نمایش پیوند تاریخ و قدرت معاصر در اثر هنری جدید میدان امام حسین شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیوار نگاره میدان امام حسین شیراز با رویکردی تمدنی و با تأکید بر تداوم اقتدار تاریخی ایران، با هدف بازخوانی مؤلفه‌های قدرت کشور در دوران معاصر، تعویض شد. این اثر هنری با الهام از سنگ‌نگاره تاریخی بیستون، پیوند میان پیشینه کهن و واقعیت‌های امروز کشور را به تصویر می‌کشد.

این دیوارنگاره با بهره‌گیری از نماد‌های تاریخی، یادآور ایستادگی ایرانیان در برابر متجاوزان از دوران هخامنشیان تاکنون است. اثر مذکور با تمرکز بر سه مؤلفه اساسی قدرت جمهوری اسلامی ایران، یعنی قدرت نظامی، دیپلماسی و میدان‌داری مردم، بر هماهنگی این بخش‌ها در صیانت از استقلال و امنیت ملی تأکید می‌کند.

در این روایت تصویری، از مفهوم تقابل تمدنی استفاده شده است تا با یادآوری رویارویی‌های تاریخی ایران با قدرت‌های مهاجم (مانند تقابل با روم باستان)، پیامی روشن درباره استمرار اراده ملت ایران مخابره شود.

این اثر نشان می‌دهد که دفاع از سرزمین و مقابله با هرگونه تجاوز، بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران است.