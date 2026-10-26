برنامه‌های متنوع رادیو فرهنگ در آستانه ایام فاطمیه و گرامیداشت مفاخر ادبی

برنامه‌های متنوع رادیو فرهنگ در آستانه ایام فاطمیه و گرامیداشت مفاخر ادبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی فرهنگ در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه و گرامیداشت چهره‌های برجسته ادبی، دو برنامه ویژه را روی آنتن می‌فرستد.

برنامه زنده «ققنوس» از گروه ادب و هنر، دوشنبه چهارم آبان‌ماه از ساعت ۱۵، با اجرای مهدی محمدیان و تهیه‌کنندگی مریم مردانی، به بررسی زبان و سبک شعری طاهره صفارزاده و پیوند آن با ترجمه قرآن کریم با حضور دکتر مرضیه مرادی می‌پردازد.

تجلیل از مهدی طراوتی توانا، برگزیده کنگره شعر عشایر، و گفت‌و‌گو با غلامرضا یزدانی درباره آموزش زبان‌های باستانی در موزه‌ها از دیگر بخش‌های این مجله رادیویی است.

همچنین هم‌زمان با ایام فاطمیه، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ نیز نخستین مجموعه از برنامک معارفی «بانوی بی‌تکرار» را با هدف واکاوی سیره تاریخی حضرت زهرا (س) از دوم تا ششم آبان‌ماه، هر روز ساعت ۱۷، به مدت ۱۵ دقیقه پخش می‌کند.

این برنامه با کارشناسی دکتر محمدحسین رجبی دوانی، اجرای فاطمه حقیقت‌ناصری و تهیه‌کنندگی زهرا نصراللهی روی آنتن می‌رود.