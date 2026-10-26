به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اسماعیل محمودآبادی گفت: رب گوجه‌فرنگی از خراسان شمالی به کشور‌های ترکیه، بلغارستان، افغانستان و قزاقستان صادر می‌شود که ارزش ریالی این صادرات ۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: صادرات محصولات فرآوری شده کشاورزی، از جمله رب گوجه فرنگی، ظرفیت مهمی برای توسعه بازار‌های هدف، افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی و تقویت حضور صنایع تبدیلی استان در بازار‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

محمودآبادی ادامه داد: شرکت کشت و صنعت مزرعه سبز خرم شهرستان فاروج با صادرات این میزان رب گوجه‌فرنگی به چهار کشور، در توسعه صادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان نقش‌آفرینی کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، بر بهره‌گیری از ظرفیت واحد‌های فرآوری، ارتقای کیفیت محصولات و گسترش بازار‌های هدف تأکید کرد.