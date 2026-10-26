رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آبادان از ثبت پل بعثت در اروندکنار آبادان، از آثار مرتبط با میراث دفاع مقدس، در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید شمس‌الدین نوربخش رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آبادان گفت: پل بعثت واقع در بخش اروندکنار شهرستان آبادان، به‌عنوان اثری مرتبط با دوران هشت سال دفاع مقدس، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

او افزود: این اثر در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب آبادان قرار دارد و بر اساس سند ابلاغ ثبت، با شماره ۳۴۶۰۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

نوربخش با اشاره به اهمیت تاریخی پل بعثت گفت: این اثر از یادگار‌های مرتبط با دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود و حفاظت از آن در پاسداشت تاریخ و ارزش‌های تاریخی منطقه اهمیت دارد.

پل عظیم بعثت به منظور پشتیبانی رزمندگان اسلام در منطقه علمیاتی فاو عراق توسط یگان‌های رزمی مهندسی جهاد سازندگی و در مدت کوتاهی طراحی و اجرا شد.

نیرو‌های مهندسی و پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی، توانستند با به کارگیری حدود سه هزار و ۴۰۰ لول نفتی ۵۶ اینچی و با یک طرح مهندسی دقیق، این پل را به طول حدود ۶۰۰ متر و عرض ۱۲ متر و با عمق هشت متر احداث کنند.