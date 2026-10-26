چهارم آبان ۱۳۴۳ امام خمینی (ره) اعتراض و مخالفت علنی خود را با نفی حاکمیت ملی ایران که رژیم پهلوی و آمریکایی‌ها در لایحه کاپیتولاسیون تصویب کرده بودند اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام خمینی هشدار دادند مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در این لایحه سند استعمار ملت ایران است و بر موضع خود ایستادند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این لایحه به تاریخ پیوست، اما در همه این سال‌ها آمریکایی‌ها برای تسلط دوباره بر ایران تلاش کردند، اما با مقاومت مردم مواجه شدند.

آمریکایی‌ها از بیست و سوم خرداد ۱۴۰۴ با جنگ تمام عیار نظامی و اقتصادی به میدان آمدند تا بار دیگر کاپیتولاسیون را در ایران اعمال کنند، اما بازهم با ایستادگی بی نظیر ملت ایران مواجه شدند که هشت ماه است در میدان حاضر هستند.