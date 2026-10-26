مسئول ثبت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از ثبت سرای تجاری موسوم به «دو در» شهر بیرجند در فهرست میراث ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، گفت: سرای دو در در بازار مرکزی و سنتی شهر بیرجند قرار دارد و از جمله سرا‌های تجاری و بازرگانی این شهر به شمار می‌رود.

مال اندوز افزود: این بنا به دلیل داشتن دو ورودی، یکی به سمت بازار و دیگری به میدان جنوبی بنا، به سرای دو در مشهور شده است.

به گفته وی سرای دو در بنایی دو طبقه با نمای آجری است که دفتر کار بازرگانان و انبار‌های کالا در آن دیده می‌شود و همچنین کتیبه موجود بر سر در ورودی بنا، قدمت آن را به دوره قاجار می‌رساند.

مسئول ثبت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در مجاورت این بنا، سرای امینی قرار دارد که پیش از این در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است و اکنون بازارچه صنایع‌دستی بیرجند در آن مستقر است.