ایستگاه تقلیل فشار گاز اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین ایستگاه‌های کشور در اصفهان دوباره در مدار خدمت رسانی قرار گرفت.

به عنوان یکی از بزرگترین ایستگاه‌های کشور در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: این ایستگاه تقلیل گاز دوبار در حملات رژیم صهیونی امریکایی مورد هدف قرار گرفت و از چرخه کار خارج شده بود.

ابراهیم محسنی افزود: اکنون این ایستگاه بعد از توقف چند ماهه با تلاش متخصصان شرکت گاز استان دوباره به مدار خدمت رسانی بازگشت.

وی گفت: نزدیک به ۱۳۰ هزار مشترک در بخش‌های خانگی تجاری و صنایع خرد از این ایستگاه بهره‌مند می‌شوند.

در پی حملات وحشیانه دشمن ۶ اداره گاز در استان مورد هدف قرار گرفته شد که در مجموع بیش از ۴ هزار میلیارد ریال خسارت دیدند.