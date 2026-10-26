معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از سفر مقامات ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران در چارچوب اجرای ایده امنیت درون‌زا در غرب آسیا خبر داد.

ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان به سوی امنیت درون‌زا درمنطقه

ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان به سوی امنیت درون‌زا درمنطقه

آقای علی باقری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به سفر هفته گذشته ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، گفت: آقای عاصم منیر در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران، دیدارآن‌ها با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری یک نشست مشترک خبر داده بود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه هدف از سفر این مقام‌های ارشد رایزنی و گفت‌و‌گو با سرلشکر محسن رضایی پیرامون امنیت منطقه‌ای است، اظهار داشت: خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشست گفته شده، حضور خواهند داشت.

آقای علی باقری به موفقیت‌های ملت ایران و نیرو‌های مسلح در تقابل با تجاوزدشمن آمریکایی - صهیونی و ناکامی آنان در تحقق اهداف متجاوزانه اشاره کرد و گفت: الگوی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مبتنی بر توانمندی‌های درونی و داخلی به یک الگوی موفق برای امنیت سازی ملی تبدیل شده و از سوی دیگر سیاست راهبردی ایران هم تامین امنیت منطقه به دست کشور‌های منطقه و مقابله با هرگونه دخالت و نفوذ بیگانگان در راس آن رژیم آمریکا و رژیم صهیونی است.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این گفت‌و‌گو نقش آفرینی رژیم نامشروع صهیونی در هر سطحی در منطقه غرب آسیا را مخل امنیت و ثبات ملت‌های منطقه دانست و تاکید کرد: هر سه کشور حاضر در این نشست می‌توانند به همراه ایران با استفاده از تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی ملی، گامی موثر برای ایجاد یک امنیت درون‌زا در چارچوب ایده کارساز و موثر جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی منطقه‌ای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای بردارند.

آقای علی باقری در پایان این ایده و ابتکار را ثمره مجاهدت‌ها و تلاش‌های قهرمانانه نیرو‌های مسلح و ملت ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد منطقه‌ای با ثبات و آرامش و در مسیر پیشرفت درپی داشته باشد.