مدیر موسسه عاشورای قرار گاه خاتم الانبیاء(صلی الله علیه و آله) اعلام کرد: با تخصیص اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد تومانی اجرای آزاد راه مراغه ـ هشترود سرعت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قادر شجاعی گفت: با سرعت گرفتن اجرای این طرح ۶ کیلومتر از مسیر در حد فاصل نظرکهریزی تا سه راهی چاراویماق به زودی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: در این قطعه همچنین ۱۰ کیلومتر طرح تبادل به سمت جاده قدیم اجرا شده است و قطعه یک این مسیر نیز به طول ۱۳ کیلومتر با بیش از ۵۳ درصد پیشرفت در حال اجرا است و تا یک سال آینده به بهربرداری خواهد رسید.

شجاعی با بیان اینکه در کل مسیر ۱۷۰ دستگاه انواع ماشین آلات راه سازی فعال است افزود: کمبود گازوئیل اجرای طرح را دچار مشکل کرده و نیازمند حمایت مسئولان استان و شهرستان هستیم.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی هم از تخصیص چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آزاد راه مراغه ـ هشترود در سال جاری خبر داد.

موسوی افزود: با اعتبار تخصیص یافته عملیات اجرای این طرح از کیلومتر صفر تا ۱۳ با سرعت در حال اجرا است و بر اساس اعلام مجری طرح تا یک سال آینده حدود ۱۳ کیلومتر این طرح از پل دیو رزم تا سه راهی گلی کند زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی خاطر نشان کرد: این طرح با مشکلاتی از جمله تامین گازوییل برای ماشین آلات و گاز و برق برای کارخانه آسفالت مواجه است که با پیگری انجام یافته این مشکلات در روز‌های آینده مرتفع خواهد شد و حدود ۲۹ کیلومتر از این طرح به بهره برداری رسیده و تردد در آن جریان دارد.

عملیات ساخت آزاد راه مراغه - هشترود به طول ۱۱۰ کیلومتر برای تسهیل عبور و مرور استان‌های شمال غرب به مرکز کشور سال ۹۴ آغاز شده است.