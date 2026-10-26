ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در حال بررسی امکان صادرات نسل جدید راکتور‌های هسته‌ای ساخت مشترک این سه کشور به برخی از کشور‌های، شرق آسیا هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در حال بررسی امکان صادرات نسل جدید راکتور‌های هسته‌ای ساخت مشترک این سه کشور به اندونزی هستند؛ طرحی که مالزی و فیلیپین نیز از مقاصد احتمالی آن به شمار می‌روند.

رسانه‌های اندونزی به نقل از منابع دولتی ژاپن گزارش دادند این طرح در چارچوب همکاری صنعتی سه کشور برای توسعه و تولید راکتور‌های هسته‌ای کوچک پیمانه‌ای اجرا می‌شود و هدف آن گسترش استفاده از این فناوری در بازار‌های خارجی و رقابت با فناوری‌های هسته‌ای روسیه و چین است.

بر اساس این گزارش، اندونزی یکی از مقاصد احتمالی این همکاری است. این کشور پیش‌تر با شرکت دولتی روس‌اتم برای راه‌اندازی دو نیروگاه هسته‌ای شناور به توافق رسیده است.

ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در ماه ژوئیه نیز چارچوب همکاری سه‌جانبه‌ای را برای گسترش استفاده بین‌المللی از راکتور‌های کوچک پیمانه‌ای امضا کردند.

بر اساس تقسیم کار پیشنهادی، آمریکا مسئولیت طراحی راکتورها، کره جنوبی ساخت نیروگاه‌ها و ژاپن تأمین تجهیزات اصلی و استفاده از توانمندی‌های صنعتی خود در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.

این همکاری در شرایطی دنبال می‌شود که کشور‌های منطقه جنوب شرق آسیا برای تأمین نیاز‌های فزاینده انرژی و تنوع‌بخشی به منابع تولید برق، گزینه‌های مختلفی از جمله انرژی هسته‌ای را بررسی می‌کنند.