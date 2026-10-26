فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۲۰ هزار لیتر نفت گاز قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در اهواز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمود میرفیضی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستا‌های شهرستان اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران امنیت اقتصادی فرماندهی اهواز قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مورد نظر، با هماهنگی قضائی طی بازرسی از محل، ۱۲۰ هزار لیتر نفت گاز قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف‌شده ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این باره یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.