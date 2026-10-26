لو لا داسیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل با کسب اکثریت آرا در انتخابات، بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، با شمارش ۹۶,۸۳% آرای انتخابات ریاست جمهوری برزیل، لو لا داسیلوا رئیس جمهور کنونی این کشور با کسب ۵۱,۷۴% آرا بر رقیب خود بولسونارو با ۴۸,۲۶% پیروز و برای چهارمین بار رئیس جمهور برزیل شد.

لو لا دا سیلوا پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل گفت: برزیلی‌ها به تضمین دموکراسی در کشور رأی دادند. این انتخابات شکستی برای محور دروغ، شایعات و اخبار جعلی است.

دا سیلوا تأکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد و نخواهیم پذیرفت که برزیل حیاط خلوت کسی باشد.

ریاست جمهوری برزیل گفت: ما موفق شدیم مردم را متقاعد کنیم که رأی دادن برای حفاظت از دموکراسی در برزیل بسیار مهم است. ما دخالت خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال را شکست دادیم.

لو لا دا سیلوا افزود: من به نمایندگی از ۲۱۵ میلیون برزیلی حکومت خواهم کرد و دیگر رقیب انتخاباتی نداریم. ما نحوه اداره کشور را تغییر خواهیم داد و مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری بیشتر مشارکت خواهیم داد.

همچنین، فلاویو بولسونارو، نامزد راست‌گرا و رقیب اصلی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پس از شکست در این انتخابات گفت: ما خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری برزیل خواهیم شد. ما تغییر قواعد بازی را هرگز نخواهیم پذیرفت و آنچه اتفاق افتاده شفاف نیست.

داسیلوا خطاب به هوادارانش افزود: شما موفق شدید ورق را برگردانید و شکست دور اول را به یک پیروزی قاطع تبدیل کنید. من از مردم بخشنده و خیرخواه برزیل به خاطر وفاداری‌شان و همچنین از جوانان و سالمندان تشکر می‌کنم. من همیشه به شما خواهم گفت که چه خواهیم کرد و با شما مشورت می‌کنیم. این پیروزی برای این مردم و این ملت است. هیچ تبعیضی بین شهروندان بر اساس دین، نژاد یا رنگ پوست وجود نخواهد داشت و به همه احترام خواهیم گذاشت.

او تأکید کرد: ما یک دولت مدنی هستیم که به قانون احترام می‌گذارد و رابطه ما با کنگره برزیل دوستانه خواهد بود. ما توان خلاقانه این مردم را آزاد خواهیم کرد تا کشورمان بتواند در سیاست، اقتصاد و آب و هوا نقش محوری داشته باشد. ما مردم برزیل را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت خواهیم داد.

رئیس جمهور برزیل خاطرنشان کرد: ما بر آموزش تمرکز خواهیم کرد و کالج‌ها و دانشگاه‌های بیشتری افتتاح خواهیم کرد. ما می‌خواهیم در فناوری با آمریکایی‌ها رقابت کنیم. ما نمی‌خواهیم از آمریکا چیزی بگیریم؛ ما می‌خواهیم در فناوری با این کشور رقابت کنیم.