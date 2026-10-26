سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک شامگاه یکشنبه ۳ آبان در نشست خبری پس از دیدار سپاهان گفت:: در بازی‌های گذشته نیز عملکرد خوبی داشته‌ایم، اما گاهی کم‌شانسی در فوتبال گریبان‌گیر تیم می‌شود؛ امیدوارم این شرایط و کم‌شانسی از تیم ما دور شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قاسم شهبا، سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک افزود: متأسفانه در سه بازی اخیر مقابل فولاد خوزستان، پرسپولیس و سپاهان، در هر سه مسابقه با اخراج بازیکن مواجه شدیم.

وی افزود: بازی را با ۱۰ نفر ادامه دادیم؛ طبیعی است که بازی کردن با یک بازیکن کمتر، کار را بسیار دشوار می‌کند. امیدوارم در ادامه، اتفاقات بهتری برای باشگاه رقم بخورد.

سرمربی مس شهربابک گفت: متأسفانه پنج بازیکن مصدوم و یک بازیکن محروم داشتیم و امروز نیز بار دیگر ۱۰ نفره شدیم؛ در نتیجه، شرایط بسیار دشواری برای ما رقم خورد. بازی مقابل تیم سپاهان دشوار است.

وی ادامه داد: بازیکنان باید تجربه بیشتری کسب کنند تا از تکرار چنین اخراج‌هایی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، اگر تیم بتواند با تمام نفرات خود بازی کند، امکان موفقیت و ارائه عملکرد بهتری را دارد.

سرمربی تیم فوتبال مس شهر بابک ادامه داد: در همین‌جا نیز اختیار را به باشگاه می‌سپارم؛ هر تصمیمی که مسئولان باشگاه بگیرند، برای من قابل احترام است و در هر صورت با تصمیم آنها همکاری خواهم کرد، امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی برای تیم مس شهربابک رقم بخورد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان هم در این نشست گفت: تیم من در دیدار با ذوب‌آهن محتاطانه و با ترس بازی کرد، این موضوع به آن معنا نیست که در برابر تیمی که با ۱۰ بازیکن بازی می‌کند، به حریف موقعیت بدهیم.

محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: تلاش کردیم از مدافعان چپ و راست خود به‌خوبی استفاده کنیم و به موقعیت‌های مناسبی نیز دست یافتیم. در مجموع، بازی باکیفیتی ارائه کردیم.

وی افزود: از ابتدا انتظار داشتیم بازی دشواری پیش‌رو داشته باشیم، اما اخراج بازیکن حریف در دقایق ابتدایی تا حدودی نظم و انسجام آن تیم را برهم زد؛ با این حال، بازی مقابل تیم‌هایی که بیشتر به کار‌های دفاعی می‌پردازند، دشواری‌های خاص خود را دارد.

نویدکیا گفت: آنها تلاش می‌کردند ساختار دفاعی خود را که در نیمه نخست شکل گرفته بود، حفظ کنند و تا اواخر بازی نیز ریسک چندانی انجام ندادند.

نویدکیا با بیان این که در دقایق پایانی، حریف با انجام تعویض‌هایی تلاش کرد ریسک بیشتری بپذیرد، تاکید کرد: تعویض‌های ما بیشتر با هدف مدیریت شرایط جسمانی بازیکنان انجام شد و کمتر جنبه تاکتیکی داشت؛ می‌خواستیم برخی بازیکنان استراحت کنند و بازیکنان جوان‌تر نیز فرصت بیشتری برای حضور در میدان به دست آورند.

وی ادامه داد: تیمی که با ساختاری مناسب و هماهنگ بازی می‌کند، پس از چنین تغییراتی ممکن است تا حدی از شرایط اولیه خود فاصله بگیرد. البته دیدار برابر ذوب‌آهن با مسابقه اخیر تفاوت داشت.

سرمربی سپاهان گفت: در مجموع، نمی‌توانم عملکرد تیم در این هفته را با دیدار برابر ذوب‌آهن مقایسه کنم؛ زیرا در واقع از عملکرد بازیکنانم در مسابقه اخیر رضایت داشتم؛ از عملکرد برخی بازیکنانی که به میدان رفتند، رضایت کامل ندارم. این بازیکنان جوان هستند و باید بدانند که لازم است در چارچوب برنامه‌های تیمی بازی کنند

نویدکیا بیان کرد: بازیکنان جوان می‌خواهند توانایی‌های خود را نشان دهند و به ترکیب اصلی برسند، اما این موضوع نباید باعث شود توپ‌های زیادی از دست بدهند یا بیش از اندازه پرریسک بازی کنند.

وی ادامه داد: هنوز هفت هفته از مسابقات باقی مانده است و مطرح کردن چنین بحث‌هایی در شرایط فعلی بسیار زود است. من از تیمی که در اختیار دارم، رضایت دارم. نمی‌گویم تیم ما بدون نقص است، اما در حال حاضر شرایط را مناسب می‌دانم. باید مسابقات را ادامه دهیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.