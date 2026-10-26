سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب در صدور هشدار نارنجی برای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال و شرق سمنان، شرق مازندران و هرمزگان خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی با انتشار اطلاعیه‌ای از تشدید ناپایداری‌های جوی و صدور هشدار نارنجی برای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال و شرق سمنان، شرق مازندران و هرمزگان خبر داد.

بر اساس این گزارش، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی از پیامد‌های اصلی این سامانه بارشی است که می‌تواند خطراتی همچون جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر را به دنبال داشته باشد.

در مناطق ذکر شده احتمال ایجاد اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و بروز خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در ادامه از هم‌وطنان ساکن در این استان‌ها خواست تا زمان فروکش کردن مخاطرات جوی، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر به‌طور جدی خودداری کنند.