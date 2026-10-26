میدان‌های ورامین در شب دویست و سی و نهمین، میزبان خروشی مردمی بود که با حضور گسترده خود، پیام استواری و تداوم پیمان وفاداری به رهبر شهید انقلاب را به گوش دنیا رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان ورامین در شب ۲۳۹ با تشکیل تجمعی مردمی، اراده خود را برای حفظ انقلاب و پیمان وفاداری به رهبر شهید امت به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع تأکید کردند که این حضور مستمر، نشان‌دهنده انسجام عمیق مردمی و پاسخ قاطع به هرگونه فشار خارجی است و مسیر استوار ملت ایران در راه اقتدار ملی، ادامه خواهد داشت.