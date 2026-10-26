سیصد و هشتمین داربی سنتی ال کلاسیکوی اسپانیا بین تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در چارچوب هفته دهم لیگای اسپانیا به سود شاگردان مورینیو به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیصد و هشتمین داربی سنتی ال کلاسیکوی اسپانیا دیشب بین تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در چارچوب هفته دهم لیگای اسپانیا در استایوم نوکمپ برگزار می‌شود و در پایان شاگردان مورینیو با نتیجه ۲ - یک به برتری رسیدند.



کیلیان امباپه هر دو گل رئال مادرید را به ثمر رساند و رافینیا تک گل بارسلونا را وارد دروازه حریف کرد.

اولین اتفاق مهم مسابقه در دقیقه ۳۰ افتاد؛ جایی که ژاوی اسپارت به دلیل خطای شدیدی که اورلین شوامنی روی پای او زد، دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه بدهد تا الخاندرو بالده به‌جای او وارد زمین شود. آبی‌واناری‌ها در نیمه اول فرصت‌های گلزنی بیشتری به دست آوردند که شوت رافینیا منجر به گل نشد و ضربه خطرناک آنتونی گوردون را آندری لونین مهار کرد.

با وجود عملکرد بهتر بارسا در نیمه اول، این رئال مادرید بود که به گل رسید. کیلیان امباپه در دقیقه ۴۱ از دفع توپ ضعیف جرارد مارتین بهره برد و دروازه میزبان را گشود تا ورزشگاه نوکمپ ساکت شود. یامال در دقیقه ۴۳ بازی موقعیت ارزشمندی برای ثبت گل تساوی داشت که آن را در مقابل دروازه رئال مادرید از دست داد. کهکشانی‌ها در وقت تلف شده نیمه نخست فرصت داشتند تا با گلزنی یان دیومانده اختلاف را دوبرابر کنند که این شانس را از دست دادند.

در شروع نیمه دوم رئالی‌ها می‌توانستند موقعیت گلزنی دو به تک را تبدیل به گل کنند که از این فرصت بهره‌ای نبردند. در دقیقه ۶۲، اما قفل دروازه میهمان شکست و رافینیا قدر پاس دیدنی پدری را دانست تا بازی به تساوی کشیده شود. دو تیم در دقایق پایانی مسابقه فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشتند که آن را هدر دادند. لونین در دقیقه ۶۵ با واکنش دیدنی خود، رئال را در بازی نگه داشت و دین هویسن در دقیقه ۸۰ جلوی یکی از حملات خطرناک بارسلونا را گرفت.

در دقیقه ۸۷ و روی حرکت دیدنی جود بلینگام و کاماوینگا، کیلیان امباپه توانست دومین گل خودش و رئال مادرید را به ثمر برساند و سه امتیاز کامل این مسابقه را به حساب شاگردان ژوزه مورینیو واریز کند.

بارسلونا با این شکست، نخستین باخت خود در لیگای این فصل را تجربه کرد. با این حال، آبی‌واناری‌ها با ۲۷ امتیاز همچنان صدرنشین هستند و رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار دارد.