مردم ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در دویست و سی و نهمین شب قرار، با حضور پرشور و گسترده، بار دیگر بر ادامه مسیر رهبر شهید انقلاب و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان فیروزکوه در شب ۲۳۹ با تشکیل تجمعی مردمی، اراده خود را برای حفظ انقلاب و پیمان وفاداری به رهبر شهید امت به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع تأکید کردند که حضور مستمر مردم در این شب‌های قرار، نشان‌دهنده انسجام ملی و پاسخ قاطع ملت ایران به هرگونه فشار خارجی است و این مسیر تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.