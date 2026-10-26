مردم شهرستان دماوند در دویست و سی و نهمین شب قرار، با حضور گسترده و پرشور، بار دیگر بر استمرار راه رهبر شهید انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،اهالی ولایت‌مدار شهرستان دماوند در شب ۲۳۹ با تشکیل تجمعی مردمی، غم شهادت رهبر انقلاب را با اراده‌ای پولادین برای ادامه مسیر ایشان درآمیختند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع تأکید کردند که این حضور مستمر، پیامی قاطع به دشمنان است که ملت ایران در راه حفظ انقلاب و اقتدار کشور، تا پایان مسیر استوار و متحد باقی خواهد ماند.