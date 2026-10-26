مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر علمی و تربیتی شهید مصباح استاد شهید این دانشگاه گفت: دستاورد‌های مرکز رشد، از جمله کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب»، حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران و اعضای هسته خط‌مشی فضای مجازی است؛ اما مهم‌تر از آثار مکتوب، تربیت انسان‌هایی است که این مسیر علمی و مأموریتی را ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید ایزدبخش، مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، در مراسم رونمایی از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» با اشاره به جایگاه این اثر در تداوم فعالیت‌های علمی مرکز رشد افزود: این کتاب حاصل سالیان متمادی تلاش یاران و پژوهشگران فعال در هسته خط‌مشی فضای مجازی است و رونمایی از آن فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب و استاد شهید این مجموعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فقدان استاد شهید مصباح و نبود او در میان حاضران در این دوره از رویداد قرار هشتم، گفت: بسیار مشتاق بودیم امسال نیز مانند دوره‌های گذشته، استاد شهید در ابتدای ورودی قرار حضور داشته باشند و از مهمانان میزبانی کنند؛ اما متأسفانه ایشان در میان ما نیستند.

ایزدبخش با بیان اینکه اعضای مرکز رشد در ماه‌های گذشته، استمرار حضور و تأثیرگذاری استاد شهید را در فعالیت‌های خود تجربه کرده‌اند، افزود: آنچه امروز از مجموعه دستاوردها، رویداد‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده مشاهده می‌کنیم، بدون حضور، حمایت و پشتیبانی استاد شهید به این شکل امکان تحقق نداشت.

مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به دلبستگی اعضای این مجموعه به استاد شهید و تأثیر اندیشه‌های او بر ادامه فعالیت‌های علمی مرکز رشد تصریح کرد: ما همواره در فقدان ایشان، به مسیر و مأموریتی می‌اندیشیم که برای آن تلاش کردند و امیدواریم بتوانیم با اتکا به همان آرمان‌ها، این راه را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه حفظ و ادامه مسیر علمی استاد شهید از اولویت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) است، اظهار کرد: تلاش ما این است که پرچم علمی‌ای که استاد شهید برافراشتند و مسیری را که آغاز کردند، بر زمین نماند و همه توان خود را برای پیشبرد این مأموریت به کار بگیریم.

ایزدبخش با اشاره به اینکه استاد شهید دست‌کم ۱۳ سال از عمر خود را وقف این مسیر کرده بود، افزود: ایشان همواره بر اهمیت مرکز رشد تأکید داشتند و از آن به‌عنوان مأموریت اصلی خود یاد می‌کردند. امروز وظیفه ماست که این مسیر را با جدیت دنبال کنیم و اجازه ندهیم فعالیت‌هایی که با تلاش و مجاهدت علمی ایشان شکل گرفته است، متوقف شود.

وی در ادامه، هسته خط‌مشی فضای مجازی را که از آن با عنوان هسته «سپهران» یاد کرد، از مجموعه‌های قدیمی مرکز رشد دانست و گفت: این هسته در حوزه خط‌مشی فضای مجازی فعالیت کرده و در سال‌های گذشته، مسیر خود را در زمینه انسان‌سازی، مسیرسازی، گفتمان‌سازی و سیاست‌پژوهی پیش برده است و همچنان این فعالیت‌ها را ادامه می‌دهد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) رونمایی از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» را یکی از دستاورد‌های این تلاش مستمر دانست و تأکید کرد که ارزش فعالیت‌های این مجموعه را نباید صرفاً در انتشار کتاب‌ها، جزوه‌ها و آثار مکتوب خلاصه کرد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر از کتاب و جزوه و قلم، انسان‌هایی هستند که استاد شهید عمر خود را برای تربیت و پرورش آنها صرف کردند و امروز در حال ادامه دادن این مسیر هستند. این افراد و هسته‌های علمی، سرمایه اصلی برای استمرار مأموریتی به شمار می‌روند که استاد شهید آغاز کرده بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر نقش اندیشه‌های امام شهید انقلاب در شکل‌گیری رویکرد جمهوری اسلامی به فضای مجازی گفت: مواجهه با فناوری‌های نوین نه باید به واگذاری میدان و پذیرش سلطه دیگران منجر شود و نه به اجتناب و جلوگیری از ورود فناوری؛ بلکه باید با شناخت دقیق، برنامه‌ریزی و حکمرانی فعال، مسیر بهره‌گیری از این فناوری‌ها را مدیریت کرد.

سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در آیین رونمایی از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» در نمایشگاه «قرار هشتم»، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب و استاد شهید دکتر باقری، شکل‌گیری و استمرار فعالیت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) را حاصل تلاش‌ها و اندیشه‌های این استاد دانست و اظهار کرد: مرکز رشدی که امروز شاهد فعالیت‌ها و خروجی‌های آن هستیم، حاصل دسترنج مرد بزرگی است که افزون بر فعالیت‌های محتوایی و علمی، در تعاملات روزمره نیز با اخلاق، تواضع و رفتار خود برای دیگران درس‌آموز بود.

وی با اشاره به تعاملات خود با استاد شهید دکتر باقری افزود: در گفت‌و‌گو‌ها و نشست‌هایی که با ایشان داشتیم، با شخصیتی ساده، صمیمی و متواضع مواجه بودیم و اخلاق ایشان در کنار فعالیت‌های علمی و محتوایی‌شان، درس بزرگی برای ما بود. امیدواریم بتوانیم این بزرگواری را الگوی خود قرار دهیم، مسیر ایشان را ادامه دهیم و تلاش‌های انجام‌شده را به نتیجه برسانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین از اعضای مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به دلیل سال‌ها فعالیت و تلاش علمی قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت تدوین کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» گفت: گردآوری و تدوین اثری که بتواند منطق و نگاه امام شهید را بازتاب دهد، کار دشواری است. بازنمایی اندیشه‌ای گسترده در قالب کلمات و تنظیم آن در یک اثر مدون، مسئولیتی سنگین و پیچیده است و به همین دلیل، تلاش انجام‌شده برای تدوین این کتاب اهمیت فراوانی دارد.