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موارد مثبت ابتلا به آنفلوآنزا در اصفهان سه برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش موارد مثبت آنفلوانزا درمقایسه با سال گذشته، بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای تأکید کرد.
پژمان عقدک گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، ۲ درصد از نمونههای تنفسی بررسیشده از نظر آنفلوانزا مثبت بودهاند؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد بوده است.
وی افزود: حدود یکسوم مبتلایان به آنفلوانزا را کودکان تشکیل میدهند و به همین دلیل، مراقبت از این گروه اهمیت ویژهای دارد.
مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه آنفلوانزا یک عفونت ویروسی حاد دستگاه تنفسی است، اظهار کرد: این بیماری معمولاً با شروع ناگهانی تب، سردرد، بدندرد، درد عضلات، سرفه، گلودرد، ضعف و بیحالی همراه است و سرفه ممکن است تا دو هفته یا بیشتر ادامه پیدا کند.
عقدک با اشاره به تفاوت علائم آنفلوانزا با سرماخوردگیهای معمول گفت: در آنفلوانزا، وضعیت بیمار ممکن است در مدت کوتاهی بهطور ناگهانی بدتر شود و تب، سردرد و بدندرد شدت بیشتری داشته باشد. همچنین احتمال بروز عوارض و بیماری شدید در این بیماری، بهویژه در سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماریهای زمینهای، بیشتر است.
وی شایعترین عارضه آنفلوانزا را ذاتالریه یا پنومونی دانست و افزود: این بیماری میتواند موجب تشدید بیماریهایی مانند آسم، بیماریهای قلبی، بیماریهای ریوی و دیابت شود و در مواردی به بستری شدن بیمار یا حتی مرگ منجر شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده آنفلوانزا تصریح کرد: تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، گیجی، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لبها، کمآبی شدید، تشنج و بازگشت یا تشدید تب و سرفه پس از یک دوره بهبودی، از علائمی است که نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارد.
عقدک درباره نحوه مراقبت از مبتلایان نیز گفت: استراحت کافی، مصرف مایعات و کنترل تب و درد با داروهای مناسب، از اقدامات اصلی مراقبت در منزل است و بیشتر افراد سالم طی حدود یک هفته بهبود مییابند.
وی تأکید کرد: از آنجا که آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است، آنتیبیوتیک در درمان آن نقشی ندارد و داروهای ضدویروس نیز باید با تشخیص پزشک و با توجه به شرایط بیمار، بهویژه در افراد پرخطر یا مبتلایان به بیماری شدید، مصرف شوند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه، شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و بسته و رعایت آداب سرفه و عطسه را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا برشمرد.
وی افزود: افراد دارای علائم تنفسی باید در خانه بمانند و تماس خود را با دیگران، بهویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، کاهش دهند.
عقدک همچنین بر پرهیز از لمس چشم، بینی و دهان با دستهای نشسته و توجه به استراحت کافی، تغذیه مناسب و مصرف مایعات برای کمک به حفظ سلامت عمومی تأکید کرد.