به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش موارد مثبت آنفلوانزا درمقایسه با سال گذشته، بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد.

پژمان عقدک گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۲ درصد از نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد بوده است.

وی افزود: حدود یک‌سوم مبتلایان به آنفلوانزا را کودکان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، مراقبت از این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه آنفلوانزا یک عفونت ویروسی حاد دستگاه تنفسی است، اظهار کرد: این بیماری معمولاً با شروع ناگهانی تب، سردرد، بدن‌درد، درد عضلات، سرفه، گلودرد، ضعف و بی‌حالی همراه است و سرفه ممکن است تا دو هفته یا بیشتر ادامه پیدا کند.

عقدک با اشاره به تفاوت علائم آنفلوانزا با سرماخوردگی‌های معمول گفت: در آنفلوانزا، وضعیت بیمار ممکن است در مدت کوتاهی به‌طور ناگهانی بدتر شود و تب، سردرد و بدن‌درد شدت بیشتری داشته باشد. همچنین احتمال بروز عوارض و بیماری شدید در این بیماری، به‌ویژه در سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، بیشتر است.

وی شایع‌ترین عارضه آنفلوانزا را ذات‌الریه یا پنومونی دانست و افزود: این بیماری می‌تواند موجب تشدید بیماری‌هایی مانند آسم، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های ریوی و دیابت شود و در مواردی به بستری شدن بیمار یا حتی مرگ منجر شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده آنفلوانزا تصریح کرد: تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، گیجی، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها، کم‌آبی شدید، تشنج و بازگشت یا تشدید تب و سرفه پس از یک دوره بهبودی، از علائمی است که نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارد.

عقدک درباره نحوه مراقبت از مبتلایان نیز گفت: استراحت کافی، مصرف مایعات و کنترل تب و درد با دارو‌های مناسب، از اقدامات اصلی مراقبت در منزل است و بیشتر افراد سالم طی حدود یک هفته بهبود می‌یابند.

وی تأکید کرد: از آنجا که آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است، آنتی‌بیوتیک در درمان آن نقشی ندارد و دارو‌های ضدویروس نیز باید با تشخیص پزشک و با توجه به شرایط بیمار، به‌ویژه در افراد پرخطر یا مبتلایان به بیماری شدید، مصرف شوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، تهویه مناسب فضا‌های بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته و رعایت آداب سرفه و عطسه را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا برشمرد.

وی افزود: افراد دارای علائم تنفسی باید در خانه بمانند و تماس خود را با دیگران، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کاهش دهند.

عقدک همچنین بر پرهیز از لمس چشم، بینی و دهان با دست‌های نشسته و توجه به استراحت کافی، تغذیه مناسب و مصرف مایعات برای کمک به حفظ سلامت عمومی تأکید کرد.