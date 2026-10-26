مردم ولایت‌مدار رباط‌کریم در شب دویست و سی و نهمین، با گردهمایی در محیطی پرشور، بر اتحاد و اقتدار ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا درباره تنگه هرمز، بر اهمیت استراتژیک این آبراه تأکید کرده و خاطرنشان کردند که اهمیت این منطقه در ماه‌های اخیر بیش از گذشته برای جهانیان روشن شده است. مردم رباط‌کریم در این تجمع صریحاً اعلام کردند که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، مکانی برای مانور ناوهای بیگانه نیست و امنیت این منطقه تنها با تکیه بر قدرت‌های بومی تأمین می‌شود.