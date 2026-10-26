اصفهان در پویش ملی همه حاضر با تأمین و توزیع ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی، بیش از ۱۶۰ درصد از سهم تعیین‌شده خود را محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در قالب پویش ملی همه حاضر، ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش حدود ۴۵۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران، مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان تأمین و میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی توزیع شد.

مهدی محبی افزود: سهم استان اصفهان در این پویش، تأمین ۷ هزار و ۶۸۵ بسته نوشت‌افزار بود که با مشارکت گسترده مردم و خیران، این میزان به بیش از ۱۶۰ درصد هدف تعیین‌شده رسید.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی «همه حاضر» از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه بیان کرد: این پویش با یادبود ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف تأمین نوشت‌افزار برای ۱۶۸ هزار دانش‌آموز نیازمند در سراسر کشور اجرا شد.

محبی با قدردانی از مشارکت خیران، اصناف، شرکت‌ها، مؤسسات خیریه و اقشار مختلف مردم گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تورم، مشارکت گسترده مردم در این پویش نشان‌دهنده روحیه همدلی و نیک‌اندیشی جامعه است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: بسته‌های توزیع‌شده شامل کوله‌پشتی، کیف، دفتر، مداد، خودکار و دیگر اقلام ضروری تحصیلی بود که با هدف کاهش دغدغه خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن زمینه مناسب برای ادامه تحصیل فرزندان آنان تهیه شد.

وی همچنین نقش خیران، مجموعه‌های اقتصادی و رسانه‌ها را در حمایت از جامعه هدف بهزیستی مهم دانست و تأکید کرد: ظرفیت مشارکت‌های مردمی می‌تواند در تأمین نیاز‌های اساسی خانواده‌های تحت پوشش و اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.