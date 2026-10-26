مردم خونخواه رهبر شهید امت در شب دویسی و سی و نهمبن ، با حضور گسترده در میدان امام خمینی (ره) شهر قرچک، بار دیگر حماسه اتحاد و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع مردمی، شرکت‌کنندگان با تأکید بر شکست سیاست‌های تحریم و تهدید دشمنان، اعلام کردند ملتی که هشت سال در برابر دنیا ایستاد، امروز با تکیه بر توانمندی‌های بومی در حوزه‌ی موشکی و پهپادی، اقتدار خود را به رخ می‌کشد. مردم قرچک در این شب حماسی تأکید کردند که اقتدار ایران تنها به تسلیحات نیست، بلکه پشتوانه مردمی، اراده و باور ملت است که هیچ فشاری حریف آن نخواهد شد.