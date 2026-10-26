فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد از دستگیری سارق و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در روستای گسگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "مهدی خانی" افزود : در پی وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در روستای گسگ از توابع شهرستان بام و صفی آباد ، شناسایی سارق و کشف وسیله نقلیه مسروقه به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان پس از اقدامات فنی و پلیسی، سارق را شناسایی و دستگیر کردند گفت: موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته و پرونده سارق نیز به مراجع قضایی تحویل داده شد.