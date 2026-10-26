فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری دو متهم به کلاهبرداری اینترنتی با ترفند ارسال لینک جعلی عکس یادگاری و بازگرداندن بیش از ۵۱۵ میلیون تومان به مالباختگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ سیدسعید عزیزی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان با ترفند ارسال لینک جعلی عکس یادگاری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با انجام اقدامات فنی و تخصصی، دو متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه پس از پیگیری‌ها ، بیش از ۵۱۵ میلیون تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده به شاکیان عودت داده شد افزود: متهمان این مورد کلاهبرداری نیز پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند .

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان به شهروندان توصیه کرد از باز کردن لینک‌های ناشناس با عناوینی مانند عکس یادگاری، ابلاغیه قضایی و دریافت جوایز خودداری کرده و اطلاعات بانکی و رمز‌های خود را در صفحات مشکوک وارد نکنند.