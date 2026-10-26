افزایش هزینه مصالح ساختمانی و مخارج قانونی ساخت‌وساز، از جمله عوارض شهرداری، هزینه‌های تأمین اجتماعی و خدمات مهندسی، فعالیت سازندگان در استان البرز را با چالش مواجه کرده و از صرفه اقتصادی برخی پروژه‌های ساختمانی کاسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ولیئی، رئیس انجمن صنفی سازندگان ساختمان، در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به نقش صنعت ساختمان در تأمین مسکن و ایجاد اشتغال گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش، علاوه بر کمک به حفظ ارزش دارایی‌ها، با فعالیت گسترده مشاغل و صنایع وابسته همراه است و رونق آن می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر بگذارد.

وی افزود: افزایش هم‌زمان هزینه‌های مرتبط با شهرداری، تأمین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و امور مالیاتی، قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا می‌برد و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها را دشوارتر می‌کند.

رئیس انجمن صنفی سازندگان ساختمان با اشاره به رشد قیمت مصالح اظهار کرد: افزایش هزینه تأمین اقلام ساختمانی، از جمله سنگ، گچ و کاشی، فشار مالی بیشتری بر سازندگان وارد کرده و در برخی موارد، تهیه مصالح مورد نیاز پروژه‌ها را با تأخیر روبه‌رو می‌کند.

ولیئی تسهیل فرایندهای اداری و همکاری دستگاه‌های مسئول را از راهکارهای کمک به فعالان این حوزه دانست و گفت: شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند با کاهش موانع و تسهیل روندهای مرتبط، شرایط مناسب‌تری برای اجرای پروژه‌های ساختمانی فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تمایل برخی ساکنان تهران به سکونت در کرج، بر ضرورت توجه به شرایط بازار مسکن و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز تأکید کرد.