نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه اسبق کیش، گفت: رعایت حق‌الناس و کمک به نیازمندان، از آموزه‌های مهم دینی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن علیدادی، در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد فاطمه الزهرا کیش، با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق مردم گفت: کمک به نیازمندان، حفظ ارتباط با افرادی که از ما فاصله گرفته‌اند و پرهیز از ظلم، از آموزه‌های دینی برای اصلاح رفتار انسان و آسان‌شدن حساب‌رسی قیامت است.

او با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص)، گره‌گشایی از مشکلات مردم را ضروری دانست و افزود: انسان باید در صورت توان، نیاز دیگران را برطرف کند و حتی اگر در گذشته از کسی بی‌مهری دیده است، هنگام نیاز او از کمک دریغ نکند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه اسبق کیش، بر حفظ پیوند‌های انسانی، تلاش برای رفع کدورت‌ها و جبران حقوق ضایع‌شده مردم تأکید کرد و حق‌الناس را از موضوعات مهم در حسابرسی اعمال دانست.