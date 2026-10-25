مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز در هفت ماه سال جاری با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.

حفر و تکمیل ٧٢ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور

حفر و تکمیل ٧٢ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی در تشریح عملکرد حوزه عملیات حفاری با اشاره به حرکت پرشتاب این شرکت در مسیر تولید و حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز در هفت ماه سال جاری با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور گفت: از این تعداد چاه ۱۷ حلقه توسعه‌ای / توصیفی و ۵۵ حلقه تعمیری است.

وی افزود: از شمار این چاه‌ها ۵۳ حلقه در گستره عملیاتی پنج شرکت بهره برداری نفت وگاز زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین کارفرمای شرکت ملی حفاری تکمیل گردید که ۱۰حلقه توسعه‌ای و ۴۳ حلقه تعمیری است و نقش مهمی در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید ایفا می‌کند.

فولادی با اشاره به اینکه همچنین ۷ حلقه از چاه‌های تکمیل شده در وسعت عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی، ۵ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، ۲ حلقه در طرح‌های توسعه‌ای شرکت مهندسی و توسعه نفت و یک حلقه در قالب پروژه حفر و تکمیل نهایی و پس از تولیدی شدن تحویل این شرکت‌ها شد، اظهار کرد: در این مدت متراژ حفاری چاه‌ها به رقم ۸۰ هزار و ۸۷۷ متر رسید که در مقایسه با آمار مدت مشابه در شش سال گذشته یک رکود محسوب می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۶ درصدی نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با قدردانی از همت و تلاش مضاعف کارکنان شرکت در تمامی بخش‌های صف و ستاد و به ویژه عملیات در راستای تحقق برنامه‌های تولید گفت: هماهنگی، همدلی و هم افزایی کم نظیر میان مجموعه کارکنان موجب گردیده که در نیمه نخست امسال با وجود شرایط خاص و محدودیت ها، شاهد کاهش ۱۲ درصدی انتظارات در عملیات حفاری باشیم که این مهم در تحقق برنامه‌ها در زمان تعیین شده و رضایتمندی کارفرما‌ها و همچنین افزایش راندمان و بهره وری شرکت بسیار با اهمیت می‌باشد.