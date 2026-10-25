به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۵۰ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: وَقِّرُوا کِبارَکُم وَ ارحَمُوا صِغارَکُم وَ صِلُوا اَرحامَکُم.

به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکتر‌ها مهربان باشید و صله رحم نمایید. (امالی (صدوق) ص ۹۴ - عیون اخبار الرضا ج ۱، ص ۲۹۵)

احکام شرعی:

مفهوم اجاره به شرط تملیک

سوال) اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادى است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهى دارد؟ جایگاه فقهى حقوقى آن چیست؟

جواب) اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است. (استفتائات مقام معظم رهبری)