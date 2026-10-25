مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۵ فقره جواز تاسیس با ظرفیت ۷۳ هزار و ۲۰۰ تُن در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی استان در مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی با اشاره به صدور ۵ فقره جواز تاسیس با ظرفیت ۷۳ هزار و ۲۰۰ تُن در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی استان در مهرماه سال جاری، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این واحد‌ها برای ۸۲ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کنند و همچنین به افزایش جذب مواد غذایی خام و کاهش ضایعات کشاورزی کمک کنند.

‌

وی افزود: توسعه این صنایع، یکی از راهبرد‌های مهم برای ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی در خوزستان است.

هاشمی عنوان کرد: ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید از مزایای اجرای طرح‌های کشاورزی در این حوزه است.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.