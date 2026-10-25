ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ بدون نیاز به استعلام اولیه سوابق تحصیلی از سامانه وزارت علوم انجام می‌شود و دانشگاه‌ها موظفند تأییدیه تحصیلی را حداکثر تا یک ماه پس از ثبت‌نام دریافت کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام وزارت علوم، پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند ثبت‌نام اولیه، دیگر نیاز به استعلام سوابق تحصیلی از طریق سامانه وزارت علوم ندارند.

بر این اساس، اخذ تاییدیه تحصیلی حداکثر تا یک ماه پس از ثبت نام، به‌طور سیستمی و توسط دانشگاه، موسسه یا پژوهشگاه پذیرنده انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است هماهنگی لازم در این خصوص با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده انجام شده است.