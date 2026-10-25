فرمانده انتظامی خراسان‌شمالی از شناسایی و دستگیری دو متهم پرونده تیراندازی منجر به فوت در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار علی ندرخانی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی اختلافات قبلی رخ داده و مأموران انتظامی شهرستان بجنورد با حضور سریع در محل، در کمتر از یک ساعت دو متهم پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی استان، در جریان این عملیات، سلاح گرم مرتبط با پرونده نیز کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه کنترل خشم می‌تواند مانع حوادث جبران‌ناپذیر شود افزود: پرونده برای تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه اختلافات احتمالی باید از مسیر قانونی پیگیری شود افزود: پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با مخلان امنیت عمومی برخورد می‌کند.