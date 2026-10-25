به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور سعیدی مفرد با اشاره به رشد تولیدات این محصول در سال جاری در هویزه اظهار داشت: با افزایش مساحت اراضی زیر کشت، حجم تولید کل هندوانه در شهرستان جهش قابل‌توجهی داشته است.

وی افزود سطح زیر کشت این محصول که در سال گذشته ۱۲.۵ هکتار بود، در سال جاری به ۲۲ هکتار افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ تن هندوانه تولید و روانه بازار مصرف شود.

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مدیر جهاد کشاورزی هویزه با تأکید بر جایگاه ویژه این محصول در استان خاطرنشان کرد: هندوانه تولیدی هویزه به دلیل کیفیت بالا و خوش‌خورانی، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار مصرف استان ایفا می‌کند.

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سعیدی مفرد در ادامه به اقدامات نظارتی سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی از طریق اعزام کارشناسان، نظارت دقیق بر سلامت محصولات، کنترل مصرف کود و سموم و راهنمایی کشاورزان برای تولید پایدار، تضمین کیفیت و سلامت محصولات منطقه را بر عهده دارد.

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وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی، تصریح کرد: توسعه زیر کشت از طریق معرفی ارقام جدید و تشویق کشاورزان به بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری منابع آب، در دستور کار سازمان قرار دارد.