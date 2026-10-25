

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد در جریان سفر به مسکو برای شرکت در هشتمین نشست سران و بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) از مرکز مانیتورینگ شرکت زاروبژنفت روسیه بازدید کرد و با قابلیت‌ها و فعالیت‌های این مرکز آشنا شد.

وی در این بازدید، ضمن استقبال از مشارکت شرکت‌های روس در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران گفت: شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران نیز مشابه این مرکز مانیتورینگ را برای رصد و پایش فعالیت‌ها در سراسر ایران راه‌اندازی کرده‌اند.

معرفی ظرفیت‌های زاروبژنفت برای همکاری با صنعت نفت ایران

سرگی کودریاشف، مدیرعامل شرکت زاروبژنفت روسیه نیز در این بازدید، توضیحاتی درباره فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فنی و زمینه‌های همکاری این شرکت با صنعت نفت ایران ارائه کرد.

وی تجمیع داده‌های مربوط به فعالیت‌های زاروبژنفت در دو حوزه خشکی و فراساحل را از اهداف اصلی راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ این شرکت دانست و افزود: در این مرکز مقدار تولید همه چاه‌ها و پارامترهای تولید قابل مشاهده و بررسی است.

حمید بورد صبح امروز (یکشنبه، سوم آبان) به‌منظور همراهی مسعود پزشکیان در هشتمین نشست سران و شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز عازم مسکو، پایتخت روسیه شد.

بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دوشنبه (چهارم آبان)، یک روز پیش از برگزاری نشست سران این مجمع برگزار می‌شود.

نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی (Executive Board) به ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و نشست هیئت عالی‌رتبه (Ad hoc) نیز امروز (یکشنبه، سوم آبان) برگزار شد. بررسی و نهایی‌سازی اسناد اصلی، ازجمله بیانیه پایانی نشست سران، از برنامه‌های این نشست‌هاست.