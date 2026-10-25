دادستان مرکز استان خوزستان از ادامه رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده اتفاق‌ها در یکی از بیمارستان‌های اهواز توسط بازپرس ویژه دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان اظهار داشت: پیرو خبر ورود دادستانی به موضوع اتفاقات یکی از بیمارستان‌های اهواز، به استحضار مردم شریف استان می‌رساند که جزئیات و ابعاد این موضوع به‌صورت دقیق و تخصصی توسط یکی از زبده‌ترین بازپرسان دادسرا در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه روند تحقیقات پرونده با جدیت ادامه دارد، تصریح کرد: چند نفر از متهمان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند و رسیدگی درباره نقش و ارتباط سایر افراد مرتبط با موضوع در جریان است.

دادستان مرکز استان خوزستان ضمن تأکید بر صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: این دادستانی ضمن تأکید بر پیگیری حقوق عامه، از هرگونه تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد کرد.

خلفیان در ادامه گفت: نتایج و جزئیات این پرونده در مرحله بعدی روند رسیدگی، از طریق رسانه دادگستری استان به مردم شریف اطلاع‌رسانی خواهد شد.