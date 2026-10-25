شناسایی علائم هشداردهنده، بررسی به‌موقع تغییرات گوارشی و پیگیری درمان زیر نظر پزشک، از عوامل مهم در تشخیص زودهنگام سرطان معده و افزایش احتمال موفقیت درمان این بیماری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، جواد سلیم‌زاده، پزشک و جراح متخصص، در برنامه «به خانه برمی‌گردیم» صدا و سیمای البرز با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی درباره سرطان معده گفت: سیری زودرس، کاهش اشتها، کاهش وزن بی‌دلیل و کم‌خونی از نشانه‌هایی هستند که به‌ویژه در صورت تداوم، نیازمند بررسی پزشکی‌اند.

وی افزود: افرادی که با خوردن مقدار کمی غذا احساس سیری می‌کنند یا تغییر محسوسی در اشتهای خود دارند، نباید این علائم را نادیده بگیرند. همچنین کم‌خونی، به‌خصوص در مواردی که علت مشخصی ندارد، باید از نظر منشأ احتمالی بررسی شود و درمان آن به مصرف مکمل آهن محدود نماند.

این متخصص، سابقه خانوادگی سرطان معده یا روده در بستگان درجه یک و دردهای گوارشی مداوم را از مواردی دانست که توجه بیشتری می‌طلبند و تأکید کرد: سابقه خانوادگی باید هنگام مراجعه به پزشک مطرح شود تا ضرورت بررسی‌های بیشتر بر اساس شرایط هر فرد مشخص شود.

سلیم‌زاده با اشاره به عفونت هلیکوباکتر پیلوری، این باکتری را از عوامل شناخته‌شده مرتبط با افزایش خطر سرطان معده برشمرد و گفت: در صورت تأیید عفونت، درمان مناسب با تجویز پزشک می‌تواند به ریشه‌کنی آن کمک کند. افرادی که برای مدت طولانی از درد معده رنج می‌برند نیز بهتر است علت مشکل را به‌صورت اصولی پیگیری کنند و از مصرف یا تغییر خودسرانه داروها بپرهیزند.

وی درباره رفلاکس معده نیز توضیح داد: بازگشت محتویات معده به دهان و برخی علائم همراه، در صورت تکرار و تداوم، نیازمند ارزیابی پزشکی است. رفلاکس مزمن در بعضی افراد می‌تواند به مری آسیب برساند و خطر برخی عوارض، از جمله تغییرات پیش‌سرطانی، را افزایش دهد؛ ازاین‌رو تشخیص و کنترل آن اهمیت دارد.

این پزشک و جراح متخصص با بیان اینکه تشخیص سرطان به معنای پایان راه درمان نیست، اظهار کرد: پس از شناسایی بیماری، تعیین مرحله آن برای انتخاب روش درمان ضروری است. پزشکان با توجه به شرایط بیمار و نتایج بررسی‌هایی مانند آندوسکوپی، تصویربرداری و ارزیابی گسترش بیماری، درباره مسیر درمان تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: بسته به مرحله سرطان و وضعیت بیمار، درمان ممکن است شامل شیمی‌درمانی، جراحی یا ترکیبی از روش‌های درمانی باشد. نوع جراحی نیز با توجه به محل و میزان درگیری معده تعیین می‌شود و تصمیم‌گیری باید با مشارکت متخصصان مرتبط انجام گیرد.

سلیم‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اصلاح الگوی تغذیه را در کنار سایر اقدامات سلامت‌محور مهم دانست و توصیه کرد مصرف غذاهای تازه و کم‌فرآوری‌شده افزایش یابد، از پرخوری پرهیز شود و مصرف نوشیدنی‌های بسیار داغ کاهش پیدا کند. وی همچنین بر ضرورت اتکا به شواهد علمی در بررسی عوامل خطر بیماری تأکید کرد.

این متخصص با هشدار درباره تبلیغات درمان‌های غیرعلمی تصریح کرد: بیماران نباید درمان‌های استاندارد را به امید روش‌های موسوم به معجزه‌آسا کنار بگذارند یا بدون مشورت پزشک، روند درمان خود را تغییر دهند. هرگونه روش مکمل نیز باید با نظر پزشک و بدون جایگزینی درمان اصلی به کار گرفته شود.

سلیم‌زاده در پایان، پیگیری علائم مشکوک، تشخیص دقیق و پایبندی به برنامه درمانی را از عوامل مؤثر در مدیریت سرطان معده دانست و اعلام کرد در برنامه آینده «به خانه برمی‌گردیم»، موضوع سرطان روده و راه‌های تشخیص و درمان آن بررسی خواهد شد.