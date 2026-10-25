املاک قولنامه‌ای و مشکلات احراز مالکیت از موانع صدور پروانه ساختمانی در کرج، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، است و روند نوسازی این محدوده‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، جانشین معاونت شهرسازی شهرداری کرج، در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به عوامل مؤثر بر مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی گفت: بررسی هر درخواست با توجه به شرایط ملک و مراحل قانونی آن انجام می‌شود و همکاری سازمان نظام مهندسی و سایر بخش‌های مرتبط نیز در پیشبرد فرایند نقش دارد.

مردانی با بیان اینکه وضعیت حقوقی برخی املاک، روند نوسازی را با دشواری مواجه می‌کند، افزود: املاک قولنامه‌ای و پرونده‌هایی که وضعیت مالکیت آنها نیازمند بررسی بیشتر است، ممکن است با محدودیت‌هایی در مسیر صدور پروانه روبه‌رو شوند؛ موضوعی که در نوسازی بافت‌های فرسوده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جانشین معاونت شهرسازی شهرداری کرج همچنین به مراحل بررسی نقشه‌های ساختمانی و انتخاب مهندسان اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، امکان صدور پروانه پیش از تکمیل همه مراحل تأیید نقشه‌ها و انتخاب مهندسان وجود دارد تا متقاضیان بتوانند پیگیری مراحل بعدی را انجام دهند.

مردانی در ادامه عوارض ساختمانی و جرایم تعیین‌شده از سوی شهرداری را از عوامل اثرگذار بر هزینه ساخت‌وساز دانست و تأکید کرد: میزان پرداختی‌ها با توجه به شرایط هر پرونده و ضوابط مربوط تعیین می‌شود.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در حمایت از فعالیت‌های ساختمانی، همکاری شهرداری، شورای شهر و سازندگان را برای تسهیل روند ساخت‌وساز و بهبود شرایط تولید مسکن ضروری دانست.