به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد محمودیان، مسئول منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران این منطقه، متخلفان شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه اسلحه غیرمجاز تک‌تیر کشف و ضبط شد.

محمودیان گفت: متخلفان پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منطقه حفاظت شده سبزکوه با وسعت ۵ هزار و ۱۲۶۴ هکتار در محدوده شهرستان‌های کیار، خانمیرزا و بروجن قرار دارد.