به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این طرح، عوامل اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بهارستان از ۱۲ واحد صنفی بازدید کردند که به ۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی، برابر مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، اخطاریه «مُهر و موم» ابلاغ شد.

همچنین ۲ واحد صنفی متخلف که پیش‌تر اخطاریه دریافت کرده و مهلت مقرر آنها به پایان رسیده بود، پس از تخلیه از نفرات، مُهر و موم شدند.