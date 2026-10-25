سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه آلمانی «اِی آر دی» گفت: ایران همچنان آماده پیگیری مسیر دیپلماسی است، اما تسلیم خواسته‌های یک‌جانبه آمریکا نخواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌و‌گو با شبکه آلمانی «اِی آر دی» گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به ادعا‌های واشنگتن اعتماد کرد.

آقای اسماعیل بقائی تاکید کرد: ایران همچنان آماده پیگیری مسیر دیپلماسی است، اما تسلیم خواسته‌های یک‌جانبه آمریکا نخواهد شد و تهران برای دفاع از کشور در برابر هر سناریویی آمادگی دارد. به گفته آقای بقایی آمریکا کماکان بر خواسته‌های یک‌جانبه خود اصرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت آمریکا کمتر از سه هفته پس از توافق بر سر مجموعه‌ای از اصول در تفاهم اسلام آباد، از تعهدات خود عقب نشینی کرد.

بقائی همچنین تصریح کرد: ایران برای عبور امن کشتی‌های تجاری، مختصات و مسیر‌های مشخصی را اعلام کرده بود؛ اما فرماندهی مرکزی آمریکا و برخی کشور‌های منطقه، کشتی‌ها را به استفاده از مسیر دیگری تشویق کردند و از مسیر جنوبی برای پشتیبانی لجستیکی نظامی استفاده می‌شد و ایران حق داشت از بهره برداری نظامی و خصمانه از این آبراه جلوگیری کند.