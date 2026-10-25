وزارت بهداشت دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای در واکنش به حمله جنگنده‌های سعودی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیرة، وزارت بهداشت یمن در صنعا در بیانیه خود به حمله جنگنده‌های سعودی به یک بیمارستان در تعز واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ما هدف قرار دادن بیمارستان زنان و زایمان در شهرستان الشمایتین در تعز توسط جنگنده‌های سعودی و وارد آمدن خسارت به بخش‌هایی از آن را محکوم می‌کنیم.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: این حمله پافشاری دشمن سعودی به محروم کردن ملت یمن از ابتدایی‌ترین حقوق خود در دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی ایمن را نشان می‌دهد.

وزارت بهداشت یمن همچنین تأکید کرد: هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.

تنش‌های نظامی میان ارتش یمن و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و این درحالی است که هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.