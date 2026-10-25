آموزش تخصصی مین و تله‌های انفجاری به مرزبانان خوزستان

آموزش تخصصی مین و تله‌های انفجاری به مرزبانان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده مرزبانی استان خوزستان، گفت: این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی مرزبانان در شناسایی، کشف و خنثی‌سازی مین و تله‌های انفجاری، در دو بخش نظری و عملی برگزار شد.

سردار حجت سفیدپوست افزود: با توجه به موقعیت حساس مرزهای استان، حفظ آمادگی رزمی مرزبانان از اولویت‌های اساسی مرزبانی خوزستان است و برگزاری دوره‌های تخصصی نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی و ایمنی کارکنان دارد.

فرمانده مرزبانی خوزستان ادامه داد: این دوره به همت معاونت تربیت و آموزش مرزبانی استان و با حضور کارکنان هنگ مرزی خرمشهر، پایگاه دریابانی آبادان، پایگاه دریابانی ماهشهر و هنگ مرزی دشت آزادگان برگزار شد.

سردار سفیدپوست خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره با انواع مین‌های ضدنفر و ضدتانک، تله‌های انفجاری ابتکاری و روش‌های شناسایی و پاکسازی مناطق آلوده آشنا شدند و آموزش‌های عملی لازم را فرا گرفتند.