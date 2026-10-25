مدیر سامانه هوشمند سوخت از کاهش ۲۴ درصدی استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در پی اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن سوخت‌گیری خبر داد و گفت: مصرف بنزین در تهران در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر سامانه هوشمند سوخت در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن سوخت‌گیری گفت: این طرح با هدف شفافیت در مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه بنزین اجرا شده و تاکنون دستاورد‌های خوبی در مدیریت مصرف داشته است.

وی افزود: پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، مصرف کشور حدود ۱۴۴ میلیون لیتر در روز بود که اکنون به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر رسیده است. البته سال گذشته نیز پس از افزایش نرخ سوم بنزین، مصرف در مقطعی کاهش یافت، اما پس از مدتی دوباره افزایش پیدا کرد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن سوخت‌گیری در استان تهران گفت: این طرح حدود یک ماه است که در ۲۵۰ جایگاه استان تهران اجرا می‌شود و تاکنون حدود یک میلیون و ۷۲۵ هزار نفر در این سامانه احراز هویت شده‌اند.

وی افزود: در این مدت حدود ۸۷ میلیون لیتر بنزین در قالب این طرح عرضه شده است؛ به‌طوری‌که ۵۱ درصد افراد یک بار سوخت‌گیری کرده و حدود ۲۱ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند. همچنین ۲۴ درصد افراد دو بار سوخت‌گیری و ۱۹ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند.

به گفته وی، ۱۱ درصد افراد سه بار سوخت‌گیری کرده و ۱۳ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند و ۱۴ درصد نیز بیش از سه بار سوخت‌گیری کرده‌اند که میزان مصرف بنزین این گروه ۳۴ میلیون لیتر بوده است.

شناسایی موارد غیرمتعارف سوخت‌گیری

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به نتایج تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای طرح گفت: بررسی داده‌ها نشان داده است یک نفر طی یک ماه در یک جایگاه ۱۰۵ بار توکن دریافت کرده و در مجموع دو هزار و ۶ لیتر بنزین سوخت‌گیری کرده است.

وی افزود: در مورد دیگری، یک فرد در ۳۸ جایگاه ۹۸ توکن دریافت کرده و دو هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین برداشت کرده است.

او با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی اجرای طرح، افزایش شفافیت در سوخت‌گیری است، گفت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده امکان شناسایی موارد غیرمتعارف را فراهم کرده و در گام‌های بعدی با تحلیل این داده‌ها و اعمال سیاست‌های لازم، از سوءاستفاده‌ها و عرضه خارج از شبکه بنزین جلوگیری خواهد شد.

افزایش استفاده از کارت‌های شخصی

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به تغییر الگوی استفاده از کارت‌های سوخت در تهران گفت: در مهر سال گذشته، ۴۹ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت شخصی و ۵۱ درصد با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شد؛ اما در مهر امسال سهم استفاده از کارت‌های شخصی به ۵۸ درصد افزایش یافته و سهم کارت‌های اضطراری جایگاه به ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: میزان سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی ۴۲ میلیون لیتر افزایش یافته که معادل رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در مقابل، میزان استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه ۶۲ میلیون لیتر، معادل ۲۴ درصد، کاهش یافته است.

او این تغییر را نشانه استقبال بیشتر مردم از کارت‌های سوخت شخصی دانست و گفت: با برداشته شدن سقف تراکنش کارت‌های اضطراری جایگاه، مردم با اطمینان خاطر از امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه، استفاده از کارت شخصی خود را در اولویت قرار داده‌اند.

عذرخواهی بابت تأخیر در ارسال کارت‌های سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت با عذرخواهی از مردم بابت تأخیر در ارسال کارت‌های سوخت گفت: این تأخیر به علت جابه‌جایی شرکت تولیدکننده کارت سوخت رخ داده است و تا یک هفته آینده همه کارت‌های سوخت معوق به صاحبان آنها ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: دریافت حضوری کارت سوخت و صدور آنی کارت همچنان برقرار است و بدون مشکل انجام می‌شود.

دلایل شلوغی جایگاه‌های سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت یکی از دلایل شلوغی جایگاه‌ها در روز‌های اخیر را نزدیک شدن به روز‌های پایانی ماه دانست و گفت: برخی مردم برای جلوگیری از سوختن سهمیه کارت سوخت شخصی خود، در این روز‌ها به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

وی افزود: اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن سوخت‌گیری نیز به دلیل جدید بودن، در برخی جایگاه‌ها زمان‌بر شده است؛ اما تجربه جایگاه‌هایی که این طرح را از دو ماه قبل اجرا کرده‌اند، نشان می‌دهد سرعت سوخت‌گیری در آنها افزایش یافته است.

او همچنین از جمع‌آوری کارت‌های جایگاه در ۱۱ استان کشور خبر داد و استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل را از استان‌های مشمول این اقدام اعلام کرد.