به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از اختصاص ظرفیت مالیاتی تا سقف ۳۵۰ میلیارد ریال برای مرمت و حفاظت از مجموعه تاریخی میدان نقش‌جهان و باغ فین کاشان در قالب طرح نشان‌دار شدن مالیاتی خبر داد.

سیدروح‌الله سیدالعسگری گفت: با دریافت مجوز اجرای طرح نشان‌دار شدن مالیاتی برای این آثار تاریخی، مودیان مالیاتی و شرکت‌ها می‌توانند با انتخاب بنا‌های تاریخی مشمول طرح، در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای مرمت و حفاظت از این آثار مشارکت کنند.

وی افزود: مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله و بازار قیصریه از جمله بنا‌های تاریخی محدوده میدان امام (ره) (نقش‌جهان) هستند که در این طرح قرار گرفته‌اند.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به شمول این طرح برای مجموعه باغ فین کاشان بیان کرد: در مجموع، ظرفیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های مرمتی این دو مجموعه تاریخی تا سقف ۳۵۰ میلیارد ریال است.

سیدالعسگری با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی گفت: استفاده از ظرفیت مودیان مالیاتی، راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز مرمت آثار تاریخی و تقویت مشارکت مردم و شرکت‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی کشور است.

وی افزود: میدان نقش‌جهان و مجموعه باغ فین کاشان از آثار شاخص ثبت جهانی استان اصفهان هستند و اجرای طرح نشان‌دار شدن مالیاتی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و شرکت‌ها را در صیانت از این میراث تاریخی فراهم کند.

میدان نقش‌جهان اصفهان در دوره صفوی و به دستور شاه عباس اول، در جریان توسعه اصفهان به‌عنوان پایتخت، شکل امروزی خود را یافت و به یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی، مذهبی و اقتصادی آن دوران تبدیل شد.

این میدان در ۸ بهمن ۱۳۱۳ با شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در سال ۱۳۵۸ نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.