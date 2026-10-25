هنرمند طلبه قمی درقالب تابلو‌های نقاشی با شن‌های روان به اهل بیت و بزرگان کشور عرض ارادت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نقاشی شنی از هنر‌های نوظهور هنر‌های تجسمی است که تنها هنرمند قمی ۸ سالیست در سطح استانی، ملی و بین المللی فعالیت می‌کند.

علی اصغر سعید پناه نقاش و طلبه سطح خارج حوزه گفت: نقاشی با شن هنری زنده است که با شن‌ها و ماسه‌های کویری مناطق مختلف کشور و صفحه‌ای از نور و روشنایی به همراه خلاقیت نقاشی شنی خلق می‌شود.

وی افزود: تسلط بر فن و فنون طراحی در این نقاشی الزام و ضروری است.

در حال حاضر در کشور فقط ۵ هنرمند در این هنر اثر خلق می‌کنند که عرصه فعالیت این هنرمندان به صورت زنده در جشنواره‌ها و مراسم‌های مذهبی است.