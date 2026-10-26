رفع تصرف از نزدیک به ۸۰ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی در اصفهان

رفع تصرف از نزدیک به ۸۰ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: حکم رفع تصرف فوری ۷۹ هزار و ۸۱۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد ریال و ۱۰ حکم قضایی در حوزه اراضی به مساحت ۴۲ هزار و ۱۲۷ مترمربع در شش‌ماهه نخست امسال در استان اجرا شده است.

امیر سعید باقری اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۵ مورد تعرض و تصرف در اراضی ملی و دولتی شناسایی شد که تمامی این موارد به‌صورت فوری رفع تصرف شدند.

وی افزود: مساحت اراضی رفع تصرف‌شده در این بخش ۷۹ هزار و ۸۱۰ مترمربع است که ارزش آن بیش از ۴ هزار و ۳۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اجرای احکام قضایی در این مدت گفت: ۱۰ حکم قضایی به نفع سازمان صادر و دریافت شد که تمامی این احکام به مرحله اجرا درآمدند.

باقری مساحت اراضی مرتبط با این احکام را ۴۲ هزار و ۱۲۷ مترمربع اعلام کرد و افزود: ارزش این اراضی یک‌هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و دولتی بیان کرد: پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، پیگیری حقوقی پرونده‌ها و حفاظت از سرمایه‌های عمومی با هدف حفظ حقوق بیت‌المال، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان است.