به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گلپایگان از فعالیت حدود ۴۵ طرح محرومیت‌زدایی در استان اصفهان خبر داد و گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش، راه‌سازی، ورزش و توسعه روستایی از اولویت‌های این قرارگاه است.

ابراهیم نژاداحمدی با اشاره به اقدامات قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش اظهار کرد: شناسایی و تکمیل طرح‌هایی که در سال‌های گذشته آغاز شده، اما به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیده‌اند، از محور‌های اصلی فعالیت این مجموعه است.

وی افزود: قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش تلاش می‌کند با فراهم‌کردن زمینه تکمیل این طرح‌ها، امکان بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم مناطق هدف از خدمات و امکانات پیش‌بینی‌شده را فراهم کند.

نماینده قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار، از هدررفت ظرفیت‌های ایجادشده جلوگیری می‌کند و با اولویت‌بندی نیاز‌های اساسی مردم، زمینه بهبود شرایط زندگی جوامع محلی را فراهم می‌آورد.

نژاداحمدی همچنین در این بازدید، به همراه مسئولان محلی، راهکار‌های مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی و تسریع در بهره‌برداری از آنها را بررسی کرد.

وی همچنین با اشاره به تهدید‌های دشمنان علیه کشور گفت: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر تخصص، آمادگی و توانمندی‌های داخلی، در برابر هرگونه تعرض به خاک کشور پاسخ قاطع خواهند داد.

وی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور افزود: مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

شهرستان گلپایگان در فاصله ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.