به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان از پوشش رایگان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت بیمه‌شدگان استان خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از ۶.۶ همت برای درمان حدود ۱۱۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج پرداخت شده است.

علی جمشیدیان، مدیرکل بیمه سلامت استان، در نشست خبری هم‌زمان با هفته ملی بیمه سلامت و با حضور اصحاب رسانه، با تشریح اقدامات و برنامه‌های این اداره کل در حوزه پوشش بیمه‌ای، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، درمان ناباروری و پیشگیری از بیماری‌ها، به بیان مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده پرداخت.

وی با اشاره به جمعیت حدود دو میلیون نفری بیمه‌شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در استان اصفهان اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت، به‌صورت کاملاً رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار دارند.

جمشیدیان با اشاره به حمایت‌های مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: تاکنون بیش از ۶.۶ همت برای حدود ۱۱۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان اصفهان از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه، با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور و ضرورت حمایت از زوج‌های نابارور گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، برای درمان بیش از پنج هزار زوج نابارور، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از سوی بیمه سلامت پرداخت شده است.

وی همچنین از اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه درمان بسیجیان، بیمه سلامت و استانداری اصفهان خبر داد و بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، زوج‌های نابارور از پوشش بیمه تکمیلی رایگان برخوردار می‌شوند تا هزینه پرداختی آنان برای درمان ناباروری برای نخستین بار در استان اصفهان به صفر برسد.

جمشیدیان همچنین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید کرد و گفت: با هدایت و حمایت استاندار اصفهان، انجمن احبا با هدف حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج استان در شرف تأسیس است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و غربالگری خبر داد و اظهار کرد: طرح غربالگری دیابت و سه سرطان شایع، از اواسط ماه جاری در مرحله نخست برای ۱۵ هزار نفر از بیمه‌شدگان تحت پوشش اجرا خواهد شد.